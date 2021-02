Micro-ônibus com pacientes de Alegrete, fora domicílio, pega fogo na BR-290

O veículo, segundo informações, teve uma pane elétrica ao chegar em Pantano Grande e incendiou. Ninguém se feriu, sendo que os passageiros foram retirados do micro-ônibus antes das chamas iniciaram. O veículo que pegou fogo ficou no acostamento e os pacientes seguiram viagem. Em contato com a Secretária de Saúde, Haracelli Fontoura, ela esclareceu que o micro-ônibus não faz parte da frota da Prefeitura. O serviço é terceirizado e, o mais importante, foi que nenhuma pessoa ficou ferida e todas chegaram ao destino no horário previsto, pois, assim que o motorista percebeu o problema já acionou outro carro para que eles pudessem seguir viagem com segurança. Os pacientes foram consultar em Porto Alegre e deveriam estar no local agendado às 7h desta quarta-feira.