Micro-ônibus que levava idosos de grupo de dança pega fogo após acidente na BR-280 em SC

O micro-ônibus que se envolveu em um grave acidente no km 90 da BR-280, conhecida como Serra de Corupá, levava idosos do grupo Dance Ladies de Balneário Rincão, cidade do Sul do estado. Dois ocupantes do veículo morreram na colisão.

De acordo com a Prefeitura de Balneário Rincão, o veículo retornava dos Jasti (Jogos Abertos da Terceira Idade), que era realizado na cidade de São Bento Sul, no Planalto Norte catarinense.

Ainda não há informações sobre a identidade das vítimas fatais ou o estado de saúde dos outros ocupantes do veículo.

Como aconteceu acidente na Serra de Corupá

De acordo com os bombeiros voluntários de Corupá, o acidente aconteceu entre três veículos, incluindo um micro-ônibus e uma carreta que foram encontrados incendiados. Um carro baixo também se envolveu na colisão.

No micro-ônibus haviam 12 pessoas, incluindo o condutor. Já na carreta e no carro havia uma pessoa em cada veículo. As 12 vítimas que precisaram de atendimento foram levadas para o Pronto Atendimento de Corupá, Hospital São José de Jaraguá do Sul e Hospital de São Bento do Sul.

De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), os três motoristas e nove passageiros saíram ilesos ou com lesões leves. No entanto, dois ocupantes do ônibus morreram.

Em nota, a Prefeitura de Balneário Rincão afirma que está acompanhando as informações sobre o grave acidente. “O prefeito Luiz Laurindo e o vice-prefeito Carlito Darolt, junto com uma equipe da prefeitura estão se deslocando para o local do acidente para acompanhar a ocorrência”, afirmou.

