Militar alegretense do 10º B Log é selecionado para curso de material bélico nos EUA

Compartilhe















O 2° Sargento de Material Bélico-Mecânico de Armamento, Pablo Marcos Ziani, integrante do 10º Batalhão Logístico – “Batalhão Marquês de Alegrete”, foi selecionado para um curso de material bélico nos Estados Unidos.

O militar alegretense foi selecionado por meio de um rigoroso processo levado a cabo pelo Gabinete do Comandante do Exército.

Nos EUA, o sargento Ziani, também irá receber o Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos/Espanhol – Noncommissioned Officer Professional Development Course (NCOPD), no Western Hemisphere Institute for Security Cooperation (WHINSEC), em Fort Benning, Estado da Geórgia, Estados Unidos da América.

Com período de abril à junho de 2021, a despedida do militar do 10 de Ouro, foi realizada na última terça-feira (13), onde o Comandante do Batalhão Tenente Coronel Wilson André e o Adjunto de Comando Radtke, desejaram, em seu nome dos militares da unidade, uma excelente missão nos EUA e muito sucesso na realização do curso.

“Certos de que o Exército Brasileiro e o nosso país estarão muito bem representados perante o US Army e perante aquela Nação Amiga pelo 2º Sgt ZIANI. -Juntos Somos Mais Fortes”, frisou o comandante do 10º B Log.

Júlio Cesar Santos Fonte e Foto: 10º B Log