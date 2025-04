Militar da reserva e dona de bar são presos após denúncia de disparos de arma de fogo no bairro Vila Nova

Ao chegarem no endereço, os policiais localizaram o veículo citado estacionado em frente ao estabelecimento. Cinco pessoas foram abordadas na via pública, e, devido à movimentação observada dentro do bar, foi realizada uma averiguação no interior do local. Ao todo, 11 pessoas foram identificadas.

Durante a busca, os policiais localizaram embaixo de um sofá uma pistola calibre 9mm modelo G3c, dois carregadores, 18 munições intactas e cinco deflagradas. O armamento foi identificado como sendo de propriedade de um dos homens abordados, um sargento reformado do Exército Brasileiro. Ele confessou ter realizado os disparos após um desentendimento em via pública, e posteriormente guardado a arma dentro do bar.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Ainda na parte interna do estabelecimento, em um dos cômodos, foi encontrado um revólver calibre .38 com duas munições intactas. Próximo à arma, havia uma cartucheira com sete munições calibre .38, uma munição calibre 7.62 e três munições calibre 9mm, todas intactas. A responsável pelo bar alegou que o revólver pertencia ao falecido marido e apresentou documentação, embora a arma estivesse sem numeração visível.

Diante dos fatos, ambos foram conduzidos à Delegacia de Polícia, onde a Delegada Fernanda Mendonça, determinou a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante (APF) e estipulou fiança para os dois envolvidos. A mulher foi autuada por posse irregular de arma de fogo. Já o militar da reserva foi preso por efetuar disparos de arma de fogo em via pública.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

A comerciante recebeu fiança no valor correspondente a meio salário mínimo e informou que realizaria o pagamento. Para o militar, a fiança estipulada foi de dois salários mínimos, que também foi paga – segundo apurou o PAT.

A dona do bar declarou que não presenciou a briga. Não foram repassados mais detalhes sobre os demais envolvidos na desavença que teria originado os disparos. Por se tratar de um militar da reserva, um oficial do Exército foi acionado para acompanhar o procedimento.