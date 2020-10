Militar desfere golpe de faca no pescoço de colega de farda por causa da irmã

Militar de 19 anos foi preso pela Brigada Militar, na madrugada deste sábado(31), por tentativa de homicídio doloso.

Segundo a ocorrência, a vítima que também é um militar do Exército Brasileiro, de 19 anos, foi golpeada no pescoço com uma faca. Ela foi socorrida e encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento(UPA). Ainda, conforme testemunhas, o estado de saúde é estável.

A tentativa de homicídio ocorreu no Parque Rui Ramos por volta das 2h. O relato policial descreve que uma guarnição da Brigada Militar realizava patrulhamento ostensivo próximo ao Parque quando percebeu uma aglomeração de jovens e ao mesmo tempo um alvoroço. Assim que os PMs se aproximaram perceberam que um dos indivíduos estava sangrando e apresentava um ferimento no pescoço. Ao ser indagado, ele indicou quem teria sido o autor. Durante o socorro à vítima, os policiais tiveram conhecimento que o outro militar ainda estava nas imediações do Parque. Desta forma, iniciaram-se às buscas.

O militar apontado como autor foi localizado em uma lancheria nas adjacências do Parque. Ele ainda estava com a faca utilizada na tentativa de homicídio. Ele foi reconhecido pela vítima e, desta forma, preso em flagrante.

Ainda segundo informações do militar ferido, o motivo da desavença seria em razão do autor estar conhecendo a sua irmã, o que o mesmo desaprova e isso gerou descontentamento por parte do outro militar que foi tirar satisfação e o golpeou com uma faca.

Depois de passar pela UPA, o preso foi levado à Delegacia de Polícia onde foi feito contato com Delegado de Plantão que determinou o auto de prisão em flagrante por tentativa de homicídio. A Unidade Militar foi comunicada, assim como os familiares do militar, apontado como autor. Depois do registro, ele foi encaminhado à Unidade Militar.