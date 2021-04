Jovem sofre grave acidente na Avenida Ibicuí

Compartilhe















O motociclista foi levado pelo Samu à Santa Casa e o estado de saúde inspira cuidados, de acordo com os policiais militares.

Na manhã desta terça-feira(7), uma guarnição da Brigada Militar atendeu um grave acidente na Avenida Ibicuí. Conforme informações dos policiais, o militar do Exército, de 21 anos, trafegava na Avenida Ibicuí, sentido bairro/centro.

Alguns metros antes da ponte, perdeu o controle da moto Honda e chocou-se em uma placa de sinalização de trânsito. Com o impacto caiu e ficou com vários ferimentos e lesões. A ambulância do Samu foi acionada e o encaminhou à Santa Casa. No hospital, o jovem estava recebendo todo auxílio da Unidade Militar.