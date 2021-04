Agressão entre familiares vai parar na Delegacia de Polícia

Compartilhe















Mulher foi agredida pelo irmão no bairro Coxilha.

Segundo informações, a vítima disse aos policiais que o acusado discutiu com o progenitor em razão do carro. Ele queria sair no carro do pai e, diante da negativa, ficou furioso e passou a xingá-lo. Ao ver a situação, a jovem de 20 anos saiu em defesa do progenitor e o irmão a agrediu com uma gravata. Neste momento, ao perceber a agressão o namorado da vítima interveio e também foi agredido pelo acusado. Diante da situação, todos foram encaminhados à delegacia de Polícia de Alegrete onde foi realizado um registro simples por vias de fatos. O casal decidiu que iria representar contra o acusado, assim como, a irmã solicitou Medidas protetivas.