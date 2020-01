Moisés Fontoura assume a Prefeitura

O novo presidente da Câmara Municipal, vereador Moisés Fontoura, uma semana depois de sua posse, já é o prefeito da cidade. O prefeito Márcio Amaral que entra em gozo de férias, por seis dias, a partir desta segunda-feira(6), transmitiu o cargo ao presidente Moisés, em ato realizado no final de semana, no gabinete, com a presença dos membros da mesa diretora da Casa, vereadores Celeni Viana (primeiro vice-presidente); vereadora Firmina Soares (segunda vice-presidente); vereadora Vanda Dorneles (primeira secretária) e vereadora Míriam Suhre (segunda secretária).

Antes da transmissão de cargo, a mesa da Casa tratou com o prefeito sobre o transporte coletivo urbano e as alternativas para melhorar o serviço que é oferecido à população.

O ritual da transmissão do cargo seguiu o que é de praxe, inclusive com o boletim de caixa. Nesta segunda-feira, o vereador Moisés estará despachando no gabinete do Executivo, no Centro Administrativo Municipal.

Na Câmara Municipal, assume o primeiro vice presidente, vereador Celeni Viana.

