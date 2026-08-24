Ponte do Capivari na ERS-507 com bloqueio e acesso somente para veículos leves

Motoristas que utilizam a ERS-507, em Alegrete, devem ficar atentos a uma alteração no trânsito a partir desta segunda-feira. O desvio pela passagem molhada junto à ponte do Capivari, no km 8,1, será totalmente bloqueado para a realização de uma nova etapa das obras da ponte.
A previsão é de que a interdição permaneça durante aproximadamente cinco dias de trabalho, desde que as condições climáticas sejam favoráveis. Durante esse período, nenhum veículo poderá utilizar a passagem molhada.
A medida é necessária para permitir a movimentação e o transporte das vigas que serão utilizadas na construção da nova ponte. As estruturas serão levadas do canteiro de obras até o ponto onde ocorrerá o lançamento, exigindo a interrupção do tráfego no desvio para garantir a segurança de trabalhadores e usuários da rodovia.
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Ponte férrea será utilizada como alternativa
Com o bloqueio da passagem molhada, o trânsito será direcionado exclusivamente pela ponte férrea existente no local.
No entanto, a alternativa terá restrições. A passagem será permitida somente para veículos leves, com peso inferior a seis toneladas, e o tráfego funcionará no sistema de pare e siga.
Os motoristas também devem estar preparados para possíveis interrupções totais e temporárias na ponte férrea ao longo do dia. As paralisações poderão ocorrer conforme a necessidade da operação para o transporte e lançamento das estruturas.
Veículos pesados devem buscar outras rotas
Veículos com seis toneladas ou mais não poderão utilizar o trecho durante a realização dos serviços.
A orientação aos condutores de caminhões e demais veículos pesados é que programem antecipadamente seus deslocamentos e utilizem rotas alternativas enquanto durar a operação.
A restrição busca evitar conflitos entre o trânsito de veículos e a movimentação das vigas, garantindo condições de segurança para a execução da obra.
Desvio será liberado após os trabalhos
Conforme a previsão do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), concluída a etapa de lançamento das vigas, a passagem pelo desvio lateral, através da passagem molhada, será novamente liberada para todos os tipos de veículos.
O prazo de cinco dias poderá sofrer alterações caso ocorram condições climáticas desfavoráveis ou outros fatores que interfiram no andamento dos trabalhos.
O Daer orienta os usuários da ERS-507 a redobrarem a atenção ao trafegar pela região, respeitarem a sinalização instalada e planejarem os deslocamentos com antecedência.
A recomendação é especialmente importante para os motoristas de veículos pesados, que deverão evitar o trecho enquanto permanecerem as restrições de circulação.
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