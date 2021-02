Moradia Transitória foi desinfectada em prevenção ao coronavírus

Compartilhe















A Prefeitura Municipal de Alegrete, através da Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social em parceria com o 6º RCB, sob o comando do tenente-coronel Renato Fróes, realizou na tarde de quarta-feira (11) a desinfecção para prevenção da covid-19 da Casa de Passagem Antonio Repetto Rogoski e da Moradia Transitória – Lar Nova Esperança.

A secretária de Promoção e Desenvolvimento Social Iara Caferatti Gonçalves Fagundes destacou a importância da ação e agradeceu a parceria do 6º RCB. “É uma ação fundamental no combate a disseminação do vírus, pois nesses ambientes há muita circulação de pessoas. Ficamos gratos pela parceria do 6º RCB no desenvolvimento dessa atividade fundamental para nossa cidade”.

O prefeito Márcio Amaral destacou que “ações como essa proporcionam maior segurança para tanto para quem utiliza os serviços, como para os funcionários. Elas são fundamentais para evitar a disseminação do vírus e mantermos a segurança sanitária nesses locais”, destacou.