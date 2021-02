Crioulos movimentam Parque Dr Lauro Dornelles em provas de doma e paleteada

Compartilhe















Desde o dia 12, ate este domingo, que o Parque Dr Lauro Dornelles tem uma movimentação diferente com provas de cavalos crioulos com a participação de animais de cidades da região.

Com bandeira laranja foi possível a realização da prova seletiva de doma e paleteada com cavalos crioulos. Só a prova de paleteada tem a participação de 40 animais e a prova de paleteada com 60 duplas.

Todos os cuidados estão sendo observados e só podem entrar no local os que vão participar das provas e não há público no Parque.

Os classificados aqui em Alegrete para semifinal da raça que vai acontecer antes da Expointer, normalmente, realizada em setembro em Esteio.

História do cavalo crioulo

Os cavalos crioulos são descendentes diretos das raças espanholas Andaluz e Berbere, que foram trazidas para a América do Sul por volta de 450 anos atrás. Desde então, a maioria deles passou a viver livremente pelas terras da Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai, Peru e sul do Brasil.

Foi através das extremas adversidades encontradas no solo sul americano que esta raça se originou. Lá, os antepassados do cavalo crioulo enfrentaram temperaturas extremas, secas infindáveis e dificuldades para se alimentarem. Porém, estes obstáculos ajudaram a desenvolver resistência e rusticidade, características que vemos nesta raça tão primorosa.

Bem mais tarde, no século XIX, a raça foi reconhecida como é hoje. Sua notoriedade cresceu muito por conta da TV, que estimulou o aumento do número de entusiastas pelo cavalo crioulo. Destaca-se que, só no ano de 2017, esses animais movimentaram mais R$ 130 milhões no mercado de equinos.

Características principais da raça

Por terem se desenvolvido em um meio tão agressivo, cavalos crioulos foram moldados pela natureza, através da seleção natural. Assim, eles ostentam características praticamente exclusivas dentre os demais equinos.