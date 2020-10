Morador de Vacaria diz que meteoro visto no RS causou ‘clarão’

“O que chamou a nossa atenção, foi o barulho muito forte e tremendo as casas. Meu filho estava na rua no momento, e viu o clarão, até comentando que alguns poste de iluminação pública demoraram a ligar a luz novamente”, afirma.

Observatório registra meteoro com luminosidade maior que a lua em Caxias do Sul

De acordo com o professor, pedaços do meteoro podem ser encontrados, mas ainda não se sabe o local exato da queda.

O Observatório Espacial Heller & Jung registrou a queda do meteoro, cuja luminosidade é maior do que a da Lua. O fragmento iniciou a trajetória no céu de Caxias do Sul, na serra gaúcha.