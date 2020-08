Compartilhe









33 Shares

Moradores do bairro Boa Vista relatam falta de água desde o último sábado(31), em Alegrete.

Na tarde de ontem a reportagem do PAT recebeu ligações de moradores, principalmente, da rua Pandia Calogeras reclamando da falta de abastecimento. Eles destacam que em alguns pontos do bairro ocorreu a diminuição da pressão, assim como a falta, mas este problema está acontecendo em algumas ruas, principalmente, na área mais alta do bairro.

“Nesse momento de pandemia é muito complicado ficar sem água. A gente tem que higienizar os produtos que compra, além da higiene de cada um”- disse uma dona de casa.

Em contato com a Corsan, foi informado que, na tarde de ontem, uma equipe esteve no bairro buscando solucionar o problema. Durante a manhã de hoje, novamente, uma outra equipe retornou para dar continuidade às manobras para buscar reabastecer essa parte do bairro que está sendo afetada pela falta de água. Ainda não há previsão para o abastecimento dessas residências.