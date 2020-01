Moradores do Balneário Caverá vão entrar no MP contra constantes quedas de energia

Famílias do Balneário Caverá estão cansadas de sofrer com as constantes quedas energia elétrica. O problema, de acordo com os moradores, é frequente pela manhã.

O presidente da Associação dos Moradores, Ruy Medeiros, diz que o descaso com aquela comunidade está demais e por isso estão fazendo um abaixo assinado para acionar o Ministério Público, na tentativa de agilizar a solução por parte da concessionária- RGE.

Essas quedas de energia preocupam, porque podem queimar aparelhos que estejam ligados à tomada.

A RGE costuma pedir código de clientes para saber o motivo do problema, mas neste caso como são várias famílias atingidas não há como saber.

No verão, normalmente aumenta o consumo porque as pessoas usam mais ventiladores, ar condicionado e isso sem uma rede que dê o suporte, piora a situação.

Thiago Paz, consultor da RGE, disse que já sabe do problema e já houve um plano de ação para ser colocado em prática no mês março. Haverá troca de postes, troca na rede, tem muitas árvores em contato com a rede e haverá podas para melhorar esta situação, em específico, colocou.

Na quarta- feira, com a chuva houve quedas de postes no Balneário e uma equipe da RGE está no local fazendo a manutenção.