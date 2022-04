Moradores fecham rua em protesto por falta de conservação e cuidados

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Na manhã deste sábado(9), acontece no bairro Capão do Angico, um protesto de moradores com apoio de vereadores.

De acordo com os manifestantes, eles julgam que a região em que residem, mais especificamente a rua Cedro, está abandonada pelo executivo. Eles fecharam a rua desde ás 9h da manhã e destacam que vão permanecer até o meio-dia. Com madeiras e pedras, eles fecharam a passagem.

Os moradores acrescentam que o manifesto é pacífico e só tem o objetivo de chamar a atenção das autoridades da cidade para o bairro, mais diretamente para a rua.

“Aqui, tem ruas com calçamentos outras com buracos, falta esgoto e cuidado para nossa região. Se o esgoto é responsabilidade da Corsan, os demais cuidados são da Prefeitura, acrescetam que o poste na pracinha também está dando choque.

O importante é que possamos de alguma forma demonstrar que precisamos de mais atenção para essa região do bairro Capão do Angico”- destaca Diniz.

Eles acrescentam que, embora os vereadores Fábio Peres e Eder Fioravante estejam no manifesto, a ação é apartidária, não tem cunho político ou alguma liderança específica, é um movimento dos moradores que estão cansados de esperar por melhorias na rua Cedro, do bairro Capão do Angico, em Alegrete, Zona Leste.