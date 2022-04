Jovens gaúchos viralizam com selfie após acidente: “Não dirijam com sono”

O retorno para casa não foi como os amigos Nickolas Tonet, 19 anos, e Lucas Gelain, 20, esperavam. Após saírem de uma festa em Flores da Cunha, na Serra, eles sofreram um acidente na RS-122.

Ao perceberem que estavam bem, a forma encontrada para tranquilizar familiares e amigos foi tirando uma foto que, quando caiu nas redes sociais, viralizou imediatamente.

Na imagem, o carro acidentado aparece ao fundo. De acordo com o relato de Nickolas, o Corsa saiu da pista e virou mais de uma vez após bater em um barranco. Ambos aparecem sorrindo e com os rostos ensanguentados.

— Eu não tinha bebido, mas estava com um pouco de sono. Achei que conseguiria chegar bem. Ficamos um tempo tentando entender o que havia acontecido, já que foi a primeira vez que me envolvi num acidente. Avisamos as famílias e os nossos amigos sobre o imprevisto. Todos ficaram preocupados. Depois da foto, eles ficaram mais tranquilos, porque viram que a gente estava bem — conta.

O acidente foi no fim de janeiro deste ano e, desde então, a foto havia ficado esquecida no celular dos dois. Há três dias, Nickolas resgatou o registro daquela madrugada e publicou no perfil dele no Twitter.

A postagem atingiu 169 mil curtidas, além de mais de 4.600 comentários.

— Se a gente ficou bem, o melhor jeito de encarar é levando na boa. Alguns amigos nos dizem que não aguentam mais entrar nas redes, porque toda hora aparece a foto — comenta.

Com a lição aprendida, o estudante aproveita para fazer um apelo aos motoristas.

— Se estiver com sono, não dirija. Dá uma dormida no carro antes e vai depois. Vale a pena dar uma cochilada e evitar o risco de perder o carro, perder a vida — recomenda.