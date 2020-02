Morre Paulo Valente, proprietário das Padarias Rosariense

Morreu na manhã deste sábado(15) na Santa Casa de Alegrete o fundador de uma empresas que é um referencial no município, no ramo de alimentação, Padarias Rosariense. Paulo Valente estava com 69 anos e não resistiu a problemas de saúde. Há 40 dias internado, ele travava uma batalha contra um câncer de pulmão.

Muito emocionado, o filho Paulo Leonardo, falou com a reportagem. A empresa foi fundada, pelo pai e a mãe Araci da Rosa Valente, há 38 anos na rua Venâncio Aires. Depois de cinco anos foi inaugurada a filial na Avenida Assis Brasil. Hoje, as padarias estão localizadas na Assis Brasil onde diariamente, até há alguns dias, Paulo Valente estava sempre no escritório ou pela frente.

“A família sempre trabalhou na administração. Agradeço a todos os alegretenses que nos acolheram, pois somos de Rosário do Sul, mas Alegrete é nossa cidade do coração. Há anos estamos no mercado e não poderíamos deixar de reconhecer nossos clientes que são fiéis e destacar que vamos trabalhar sempre em prol do melhor atendimento e satisfação de todos” – comentou Leonardo.

Paulo Leonardo, administra a padaria na General Sampaio com muita fibra e conhecimento repassado pela experiência do pai, uma grande referência para todos. O empresário Paulo Valente deixa um legado e um feito que pra sempre será lembrado pelo destaque das empresas no Município. Apostou na cidade e adquiriu ao longo dos anos muita credibilidade.

Paulo Valente deixa esposa Araci Valente, casal de filhos, Ana Paula e Paulo Leonardo Valente.

As últimas homenagens ao empresário serão realizadas na Funerária Angelus, na rua Daltro Filho até o meio-dia de domingo. Após, o corpo será transladado para crematório em Pelotas.

Flaviane Antolini Favero