Ladrão é preso em flagrante escondido no forro de uma casa; mas já está em liberdade

Homem entrou em residência desabitada para furtar e acabou preso pela Brigada Militar.

Ele estava escondido no forro de uma das dependências da casa. De acordo com a ocorrência, os policiais receberam informação através do 190 de que um indivíduo havia pulado o muro de uma residência, na rua Ildo Meneghetti, no bairro Cidade Alta. No endereço, os policiais perceberam que uma porta na lateral tinha sido arrombada. No interior da casa, visualizaram que alguém teria “organizado”, alguns produtos. Apesar da casa estar desabitada e para venda, ainda tem alguns objetos . Duas malas e um formo elétrico estavam preparados de forma que alguém iria retirá-los do local.

Durante a vistoria a astúcia dos policiais os fez identificar que o indivíduo de 32 anos estava escondido dentro do forro. Ele foi identificado e conduzido à Delegacia de Polícia. Em contato com autoridade de plantão foi determinado registro simples por furto qualificado. Depois de ouvido o homem foi liberado.