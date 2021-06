Morre Tia Hilda, professora aposentada do IEEOA

Compartilhe















Morreu nesta quarta-feira(2), em Santa Maria onde estava internada em decorrência de complicações da Covid-19, a professora, aposentada,Hilda Toledo Massari. Ela estava com 75 anos.

Nas redes sociais, muitas pessoas estavam pedindo orações. Dentre as mensagens e homenagens, as pessoas a destacam como uma pessoa muito boa, sempre disposta a ajudar quem precisava, além de ser verdadeira, amiga, boa ouvinte, gostava de fazer todos sentirem-se alegres, uma mãe/vó sensacional, sogra parceira e muito querida – citou Fernanda Basan.

Hilda Toledo Massari trabalhou no IEEOA e era carinhosamente chamada de Tia Hilda. Uma pessoa encantadora, meiga e com delicadeza para tratar com seus colegas e todos que a conheceram.

Cirene Ferreira descreveu:

“Querida Comadre e amiga Hilda Toledo Massari, descansa em paz.

Nossa amizade teve uma história linda desde a faculdade há mais de quarenta anos.

Cada vez que nos víamos me dizias que só de me olhar já achavas graça.

Contávamos nossas histórias de aula, nossa partilha na vida, nossas festas nos fins de ano, nossos filhos pequenos e tantas outras coisas.

Tê-la como madrinha da minha filha foi um privilégio, pois foste muito carinhosa.

Um dia vamos nos encontrar no Céu e colocar a conversa em dia.

Meus sentimentos a toda família em especial ao Compadre Francisco e filhos Marcos e Jeferson.”

Já Diná Vaucher citou:

Hilda “Maria” que o céu te receba em festa. Sentiremos tua falta e das “mudinhas” lindas com que tinhas o costume de nos presentear. Nossa amizade permanece em meu coração. Vai em paz!

As últimas homenagens serão a cargo da funerária Angelus. O corpo será transladado de Santa Maria.