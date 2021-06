Bombeiros alertam para os cuidados no manuseio de lareiras e fogões a lenha

Compartilhe















Com a chegada do frio, é comum a utilização de lareiras e fogões a lenha. Contudo, o uso desses itens requer alguns cuidados, porque, quando mal utilizados, podem ocasionar incêndios.

Dias atrás uma lareira ecológica, em um apartamento no centro da cidade, pegou fogo. O sinistro deixou a comunidade em alerta para os cuidados e a prevenção de incêndios.

Segundo o comandante do pelotão de incêndio do Corpo de Bombeiros de Alegrete, 1º Tenente De Àvila, nessa época é preciso redobrar os cuidados. Os Bombeiros alertam para o uso correto de lareiras, fogões a lenha e aquecedores. São cuidados domésticos simples que podem evitar incêndios no inverno.

Os dias frios do inverno trazem consigo a necessidade de equipamentos bem conhecidos dos moradores da Fronteira Oeste, como fogões a lenha, lareiras e aquecedores. Contudo, por trás do aconchego produzido pelo calor, há também um perigo, por vezes silencioso: o risco de incêndios.

Atitudes simples como não sobrecarregar tomadas ou deixar tapetes distantes dos fogões a lenha podem evitar tragédias. Um dos principais problemas de incêndios relacionados a lareiras e fogões se referem à falta de manutenção. Sem a limpeza adequada, a fuligem se acumula na saída da fumaça e pode propagar as chamas.

Para o comandante De Ávila, é importante que ao acender o fogo em lareira, a pessoa cuide do ambiente ao seu redor. Líquidos inflamáveis, cortinas, móveis e objetos não podem ficar muito próximo do calor do fogo. Outro risco, observado pelo profissional é em relação ao cuidado no manuseio com fogão a lenha. O comandante cita que muitas vezes a residência é de madeira e o risco aumenta consideravelmente.

A reportagem elaborou uma pequena cartilha, baseada nas dicas de prevenção do Corpo de Bombeiros:

Aquecedores

Ao utilizar aquecedores portáteis, mantenha-os longe de cortinas, tapetes, móveis ou outros materiais que propaguem fogo facilmente. Não deixe que crianças se aproximem do aquecedor, pois o contato direto pode causar queimaduras. No caso de aquecedores a gás, siga as recomendações de instalação do fabricante para conter os riscos de vazamento do gás. Por queimar um combustível (GLP ou gás natural), esse tipo de estufa joga no ambiente resíduos perigosos à saúde, como o gás carbônico e o monóxido de carbono. Em razão disso, ao usar esse equipamento é importante ventilar o ambiente de tempos em tempos para renovar o ar interno. Evite utilizar fogareiros ou aquecedores artesanais ou enjambrados.

Instalação elétrica

Fique atento a problemas na instalação elétrica e em aparelhos elétricos. Não sobrecarregue as tomadas ligando vários equipamentos no mesmo ponto, evite o uso de benjamins, os conhecidos “T”, e faça uma revisão da rede elétrica regularmente.

Lareiras

Não deixe tapetes, cortinas, madeiras ou outros objetos próximos, mesmo depois de o fogo ter se extinguido, pois apenas a brasa pode iniciar o incêndio. Nunca use a lareira sem tela de proteção. Dependendo do tipo de lenha, podem pular fagulhas a grandes distâncias. Ao sair de casa, tenha certeza que as chamas da lareira estejam extintas e se o aquecedor está desligado.

Fogão a lenha

Deve ser mantido a uma distância de aproximadamente três metros de cortinas, móveis, roupas, livros ou tapetes, especialmente se tiver crianças na residência.

Churrasqueiras

Mantenha a churrasqueira sempre limpa. As fuligens e gorduras acumuladas na canalização de saída da fumaça podem ocasionar princípios de incêndio, principalmente em restaurantes, onde o uso é quase diário. Júlio Cesar Santos