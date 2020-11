Morte do motorista, vítima de acidente no interior de Alegrete, repercutiu em Ijuí; ele teve envolvimento em crime que chocou a cidade

A repercussão da morte trágica do motorista que perdeu a vida em uma acidente no interior de Alegrete, foi muito forte em Ijui, a cidade de origem de Tainã Gutterres Wendt de 26 anos. O motivo foi o envolvimento que ele teve, segundo a imprensa local, em um latrocínio, no ano de 2012.

De acordo com informações de sites de noticia de Ijuí, Tainã foi condenado juntamente com outros dois homens e uma mulher, pelo latrocínio de Carlos Afonso Petersen, conhecido como ‘Cebola’, 53 anos, chefe do departamento de compras do Super Kuchak, da Rua Irmãos Gressler, Centro de Ijuí.

O homem foi morto a tiros na manhã do dia 4 de junho de 2012. Por volta das 11h, Cebola levava um malote para depósito bancário, quando foi atacado, no pátio de seu local de trabalho, por um homem que usava capacete. Um desconhecido sacou de uma arma, provavelmente um revólver, e exigiu o malote. Testemunhas disseram que houve reação da vítima. Em seguida, três tiros foram ouvidos. Depois, o assaltante atravessou todo o pátio caminhando com a arma na mão e subiu em uma motocicleta que o aguardava com um comparsa, na Rua Barão do Rio Branco, em frente ao estacionamento do Mercado. Com pelo menos duas perfurações visíveis, na região torácica, Cebola foi socorrido por Bombeiros, mas morreu minutos depois no Pronto Socorro do Hospital de Caridade. O malote levado continha toda a movimentação financeira do final de semana. No assalto, foram levados aproximadamente R$ 235 mil em dinheiro.

O autor dos disparos, Eliseu Benites, foi condenado a 28 anos de prisão em regime inicial fechado. Além dele, também foram condenados Ronaldo Ribeiro Viana (26 anos de reclusão), Raquel de Oliveira Paulus (21 anos de reclusão) e Tainã Gabriel Guterres Wendt (10 anos de reclusão).

Na noite de terça-feira(3), quando se deslocava para a chácara da família no Corredor Olhos D’água no Rincão do São Miguel, Tainã perdeu o controle da direção do carro, saiu da estrada e colidiu em uma árvore. Ele morreu no local.

As informações sobre o latrocínio são do site ClicJM. O portal de notícias IjuiNews também descreveu o mesmo fato. O crime teve uma grande repercussão à época na cidade, segundo relato de ijuienses.