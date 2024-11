Morte súbita de Angelo Auzani, durante partida de futebol, choca familiares e amigos

Angelo estava aposentado e era amplamente conhecido na comunidade, tendo um círculo de amigos muito grande. No dia anterior, 17, ele esteve em Santa Cruz, onde acompanhou a apresentação do filho, Rafhael, na invernada adulta do CTG Farroupilha, durante o ENART 2024, evento do qual era grande entusiasta do tradicionalismo.

Sua rotina diária era marcada pela convivência social. Ele costumava jogar truco à tarde no Real e, no início da noite, jogar futebol com os amigos. Hoje, após sentir-se mal no começo da partida, Angelo caiu e, em seguida, faleceu.

Seu amigo e patrão do CTG Farroupilha, Giovane Moraes, citou: “um cara sensacional, sempre de bem com a vida, de alto astral e muito querido por todos.”

Angelo era casado com Elena Auzani, coordenadora cultural da Semana Farroupilha e assessora do Deputado Márcio Biolchi, assim como, pai de dois filhos, Rafhael e Nathalia. Antes de se aposentar, ele trabalhou em uma empresa do ramo de pneus.

As últimas homenagens serão prestadas na Funerária Angelus, localizada na rua Daltro Filho, 220, no Centro. O sepultamento será realizado amanhã, às 11h, no Cemitério Municipal de Alegrete.