Mortes por Covid enlutam o domingo de famílias em Alegrete

Alegrete registra, em um único dia, o maior número de mortes relacionadas à Covid-19, neste domingo(7).

Um dado que impacta, pois são três óbitos confirmados e um sob suspeita. Todas as vítimas fatais, do vírus, são do sexo masculino de 48, 58, 80 e 82 anos, sendo que, o paciente de 58 anos fez o exame e a família aguarda o resultado. Os dados foram confirmados pela Secretaria de Saúde do Município. Embora, há uma confirmação a ser realizada, são quatro famílias que não terão como realizarem uma despedida, foram impedidas de passar pelo luto com o ritual de um velório o que afeta ainda mais o emocional, segundo informações de psicólogos, desde o início da pandemia. Pois confirmado ou sob suspeita, não há velório conforme protocolo da OMS.

O Município chega a 76 mortes confirmadas desde junho do ano passado quando foi registrado o primeiro óbito em Alegrete, já o primeiro caso positivo foi em abril de 2020. Entre sexta e sábado foram 265 nos casos positivos na cidade.

De acordo com o último Boletim Epidemiológico, atualmente são 5.722 casos confirmados, com 4.491 recuperados, 1158 ativos (1120 estão ativos em isolamento domiciliar e 32 hospitalizados positivos de Alegrete) e 76 óbitos.

Foram realizados 21.225 testes, sendo 15.288 negativos, 5.722 positivos e 215 aguardando resultado. Em observação com síndrome gripal são 1.344 pessoas.

Flaviane Antolini Favero