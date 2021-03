Homem é alvejado com dois tiros em via pública no Bairro Macedo

Compartilhe















Homem de 32 anos sofreu tentativa de homicídio na noite de ontem(6), no bairro Macedo.

Conforme registro realizado pela Brigada Militar, a guarnição foi acionada para atender e socorrer um indivíduo que estaria baleado na rua Gaspar Martins. No endereço, os policiais visualizaram que a vítima já estava no interior de um carro. A viatura foi na frente abrindo caminho para que o veículo chegasse o mais rápido possível na UPA. Quando chegaram na Unidade de Pronto Atendimento, o baleado disse apenas que estava em uma esquina consumindo bebida alcoólica com outros indivíduos que não foram identificados. Em contato com a médica plantonista, a vítima foi atingida por dois disparos de arma de fogo. Um dos projéteis provocou um ferimento no flanco direito, onde entrou e saiu pelo esquerdo. Já, o outro, atingiu o supercílio direito. Ele seria encaminhado ao raio X e posteriormente seria levado ao bloco cirúrgico. Durante o atendimento da ocorrência, uma ligação anônima, ao 190, indicou o nome do possível autor. Enquanto a guarnição se deslocava até à UPA, as demais faziam buscas ao suspeito que não foi localizado.

A vítima não informou nomes, apenas que estava em uma esquina bebendo, o autor passou atirando e na sequência fugiu.

A tentativa de homicídio foi atendida pela Brigada Militar.