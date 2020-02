Moto Honda é furtada no bairro Progresso

Mais uma moto foi furtada em Alegrete. O mês de fevereiro tem registrado alto índice de furtos de motos, neste ano. Com essa, são cinco neste mês, em um intervalo mínimo de uma ocorrência para a outra. Nos outros casos, a Brigada Militar recuperou as motos.

O furto de ontem(9), foi na rua Rincão dos Poetas, no bairro Progresso. O proprietário deixou o veículo placa LZH 5B52 estacionado e retornou cerca de quatro horas depois. Porém, a Honda já não estava mais no local. Ele fez buscas, mas até o momento, não a localizou. A Honda azul foi levada, pelas marcas, em direção a Avenida do Arroio Regalado. Como as demais, também estava com o guidão destravado.

Qualquer informação deve ser repassada à Brigada Militar(190 ou Polícia Civil(3422-4525).