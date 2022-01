Moto liga sozinha, arranca e derruba cesta de pães no Ceará

Uma motocicleta que estava estacionada em uma calçada ligou, andou sozinha e derrubou um carregamento de pães que estava no veículo no Centro de Acaraú, no interior do Ceará. O caso aconteceu no dia 5 de janeiro, mas as imagens foram divulgadas nas redes sociais nesta quinta-feira (20).

A cena foi registrada pelas câmeras de segurança de um comércio. Nas imagens é possível ver a moto estacionada. Momentos depois, as luzes do visor do veículo acendem e a moto começa a se movimentar devagar. O farol também acende e a moto sai em direção à pista. O veículo só para ao se desequilibrar e cair na calçada, derrubando os sacos de pães.

Segundo o empresário Francisco Brandão, dono do comércio, a moto pertence a um padeiro que foi ao local fazer uma entrega.

“Estávamos no comércio quando ouvimos o barulho da queda da moto e ficamos surpresos de como a moto caiu em outro lugar diferente do que ela ficou estacionada. Resolvemos verificar as câmeras de segurança para ver o que tinha acontecido, foi então que vimos o inexplicável vídeo até o momento”, relembra Francisco Brandão.

Depois do ocorrido, Francisco Brandão afirma que o padeiro foi embora no veículo e ficou de procurar uma oficina para saber o que causou o fato. “Quase todo dia ele vem na mercearia e usa a mesma moto”.

Fonte: G1