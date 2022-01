Ex-lutador de MMA Maiquel Falcão é morto a facadas em Pelotas, diz polícia

O ex-lutador de MMA (artes marciais mistas) Maiquel Falcão, de 40 anos, foi morto a facadas na madrugada deste domingo (23), em Pelotas, no Sul do Rio Grande do Sul. A vítima foi encontrada ferida em frente a um bar e chegou a ser socorrida, mas morreu ao dar entrada no Hospital de Pronto Socorro.

Conforme o delegado Felix Rafanhim, Maiquel José Falcão Gonçalves sofreu dois ferimentos abdômen. A Polícia Civil ainda apura a motivação do crime.

“Não foram apontadas testemunhas e ainda não temos a motivação”, diz o delegado.

Conforme o canal Combate, do Grupo Globo, em 2011, Maiquel foi demitido do UFC (Ultimate Fighting Championship) por problemas judiciais. O atleta chegou a ser preso por conta de um processo a que respondia por causa de uma briga em 2002.

Ainda em 2011, Maiquel sofreu um infarto e precisou ser internado em Pelotas.

Em 2013, o lutador se envolveu em uma briga em um posto de gasolina na cidade de Camboriú, no Litoral Norte de Santa Catarina. Maiquel Falcão teria se aproximado de uma mulher na loja de conveniências do posto.