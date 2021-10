Motociclista avança na preferencial e sofre acidente

Share on Email

Na manhã desta quarta-feira(20), uma motociclista de 61 anos avançou a preferencial na Avenida Eurípedes Brasil Milano e foi atingida por uma caminhonete Ranger.

Segundo informações da Brigada Militar, a caminhonete trafegava na Avenida sentido centro/bairro. No cruzamento com a rua Marquês do Alegrete, teve a frente cortada pela moto Biz.

Com a colisão, a idosa que estava na moto sofreu escoriações e foi encaminhada à UPA pela ambulância dos Bombeiros. O motorista da Ranger tem 43 anos.

A Brigada Militar atendeu a ocorrência na manhã de hoje. Os veículos tiveram avarias.