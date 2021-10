Novo presidente da Liga Alegretense de Futebol assume nesta quarta-feira

Uma das maiores ligas de futebol amador do Rio Grande Sul elege nesta noite de quarta-feira (20), seu novo mandatário para o próximo triênio 2021/2022/2023.

A entidade abriu o processo eleitoral no dias 1º de outubro com o período de inscrições de chapas. No dia 15, prazo final, duas chapas efetuaram inscrição para concorrerem ao pleito.

A eleição da LAF ocorre nesta quarta-feira das 19hs às 21hs, e o vencedor já assume a entidade nesta noite. O atual presidente da LAF Paulo Cunha concorre em releição tendo como vice-presidente o empresário Ramud Maruf. Já a outra chapa é composta pelo desportista Soveral Almirão Martinez e o 1º vice-presidente Marco Alves.

De acordo com o estatuto da LAF apenas clubes que tiveram atividades em 2019, e estão em dia com a tesouraria podem votar. Em contato com a secretaria da Liga Alegretense de Futebol aproximadamente 27 clubes através do seu representante legal podem exercer o direito de voto.

Representantes de clubes vão eleger novo presidente (Foto: arquivo LAF)

O novo presidente será empossado nesta noite, tão logo saia o resultado da eleição e terá pela frente a missão de reestruturar os campeonatos municipais e concluir os campos da Praça da Juventude. Essas devem ser as principais demandas para o restante do ano para o novo comandante do futebol amador de Alegrete.

