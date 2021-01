Motociclista avança preferencial e provoca acidente na Avenida Rondon

Compartilhe















Motociclista de 21 anos foi socorrido pelo Samu e encaminhado à UPA. Ele apresentava escoriações e ferimentos leves, de acordo com a Brigada Militar.

O acidente envolvendo um Focus e uma moto Honda aconteceu na noite desta sexta-feira(29), na Avenida Marechal Rondon, imediações da Praça do bebedouro. Segundo informações dos policiais, o condutor de 41 anos, do Focus, trafegava na Avenida sentido centro/bairro e, no cruzamento com a Praça do Bebedouro, o motociclista que trafegava no sentido contrário, fez a manobra à direita e avançou a preferencial. Desta forma, foi atingido pelo carro. O acidente foi em frente ao ponto de táxi que fica na Avenida. A Brigada Militar atendeu a ocorrência.