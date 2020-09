Motociclista avança preferencial e provoca acidente na Maurício Cardoso

Compartilhe









No início da tarde desta quarta-feira(9), um motociclista avançou a preferencial e chocou-se em um carro que descia a rua Maurício Cardoso.

De acordo com informações da Brigada Militar, a condutora do Gol trafegava sentido Praça Nova. No cruzamento com a rua Brigadeiro de Olivério o motociclista, que seguia sentido Assis Brasil com Avenida Eurípedes Brasil Milano, avançou e bateu na dianteira do carro. Com impacto, o jovem que pilotava a moto voou e foi parar em um bueiro.

Dois policiais militares estavam passando no local e atenderam a ocorrência até a chegada da viatura. A mulher que dirigia o Gol não se feriu. O Samu foi acionado, porém, o piloto não quis ser encaminhado à UPA.

