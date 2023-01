Motociclista é preso pela BM depois de empreender fuga pelas ruas da cidade

Share on Email

Indivíduo de 21 anos, com CNH vencida, foi preso por direção perigosa em Alegrete.

Segundo os policiais, o acusado não respeitou a ordem de parada e empreendeu fuga, colocando várias pessoas e condutores, entre outros, em risco.

Na última terça-feira(10), uma guarnição da Brigada Militar, durante patrulhamento pelo bairro Cidade Alta, visualizou o condutor de uma moto efetuando frenagem brusca e derrapagem com deslizamento de pneus. Em ato contínuo, foi sinalizado com giro flash e sinais sonoros, porém, o piloto não obedeceu a ordem de parada e empreendeu fuga.

Ele acelerou a moto,onde pedestres faziam travessia e trafegou na contra mão da via. Contudo, após o acompanhamento foi logrado êxito em abordá-lo.

O piloto de 21 anos com antecedentes policiais, encontra-se com a Carteira Nacional de Habilitação vencida há mais de 30 dias. Foram tomadas as medidas administrativas cabíveis e o condutor encaminhado até à DP para registro. Na sequência, ele foi ouvido e liberado.