Coleta de lixo agora é com Meio Ambiente

Desde o início do mês de janeiro que a coleta de resíduos sólidos na área urbana, antes de responsabilidade da Infraestrutura, está a cargo da Secretaria do Meio Ambiente.

A secretária Gabriela Segabinazzi informa que a coleta veio com 48 servidores, entre garis e motoristas. Dos 4 caminhões, dois estão em atividades e os outros dois em manutenção.

-Já temos um caminhão comprado, que foi adquirido através de recurso de emenda impositiva da bancada do PDT e iremos adquirir mais dois caminhões com recurso livre”.

Disse ainda que as rotas, por enquanto, seguem as mesmas e podem ser acessadas no link do site da Prefeitura. Os turnos são sempre certos, pode haver alteração de horário em função de algum caminhão estragado,disse a Secretaria Ela solicita que a população seja consciente e descarte os resíduos o mais próximo do horário possível do caminhão passar.

O trabalho de coleta é realizado de segunda a sábado em Alegrete.