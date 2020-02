Motociclista, irregular e furioso, destrói moto a “capacetadas” antes da chegada do guincho

Motociclista inconformado por ter sido abordado e autuado, destrói moto com pedra e capacete.

Na madrugada de quinta-feira(6), depois da operação em frente ao Parque Doutor Lauro Dornelles, as guarnições da Guarda Municipal deslocaram para o setor quando flagraram um motociclista na ponte Borges de Medeiros. Ele estava com farol desligado.

A atitude chamou atenção dos guardas municipais que o abordaram. Durante a consulta ao sistema sobre documentação do veículo e do piloto foi verificado que a moto estava com licenciamento atrasado desde o ano de 2015(há 5 anos) e o proprietário não era habilitado.

No momento em que foi comunicado de que a moto seria recolhida ao depósito do Detran, em um ato de fúria, o motociclista passou a quebra-la com capacete e pedra.

Ainda segundo os guardas municipais a Brigada Militar foi acionada pelo receio de que ele fosse colocar fogo e pudesse provocar uma explosão, pois o tanque começou a vazar gasolina.

A moto Honda ficou destruída, conforme os guardas municipais. Foi feito um BO na Delegacia de Polícia em razão dos danos no veículo, até para constar que o autor foi o próprio dono. O fato ocorreu na Avenida Alexandre Lisboa perto das 2h.

O guincho foi acionado e o que sobrou da moto recolhido ao depósito do Detran.