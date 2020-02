A solidariedade na sua essência mais nobre; alimentar os necessitados

Muitos definem a solidariedade como um ato de compaixão e compreensão dos sentimentos alheios. A atitude que tem o propósito genuíno de contribuir sem esperar algo em troca.

Partindo deste princípio, um ato solidário está fazendo muita diferença para dezenas de famílias no bairro Progresso.

Um supermercado colocou uma mesa oferecendo pães para aqueles que não possuem condições de pagar.

De acordo com os proprietários, Joceane Alvarenga e Edson Alvarenga, a ideia surgiu em ter o entendimento de que todos estão passando de alguma forma por uma crise financeira. Algumas famílias mais outras um pouco menos, mas há muitas em situação de vulnerabilidade extrema.

Há três meses, eles decidiram disponibilizar os pães da manhã para doação e para surpresa dos empresários, os clientes amaram a iniciativa.

Joceaner ressalta que eles colocaram uma mesa em frente ao mercado, Bom Gosto, justamente para não causar constrangimento a ninguém.

A ação é realizada todos os dias no final da tarde com pães que sobram da manhã, porém, nas quartas-feiras eles confeccionam uma fornada especial com pão novinho para nossos vizinhos e famílias que realmente necessitam.

No dia da entrevista, 20 pacotes tinham sido colocados à disposição e, em poucos minutos já não estavam mais na mesa.

“Ficamos muito felizes por que realmente só leva quem precisa, nos observamos isso” – destacou.

Na mesa, eles colocaram um cartaz: se, hoje, você, realmente não tem condições de comprar, pode retirar aqui.

” Não podemos menosprezar que o amanhã pode ser melhor para todos. Estamos há um ano, neste endereço, e já fazemos essa ação dos pães há três meses. Faço sopas no inverno e festa para crianças com brinquedos infláveis, mas nunca publicamos porque Deus é o que importa e está sempre nos acompanhando” – comentou.

Os empresários evidenciam que foi muito positivo ver que a população aprovou, pois no mínimo dez famílias são beneficiadas diariamente.

Durante a entrevista, Joceane se emociona ao dizer que tudo isso é o mínimo que eles podem fazer pelo nosso próximo. E lembra que em 2015 foi diagnosticada com câncer e passou por três anos de tratamento. Atualmente, está muito bem, deu alta, está curada.

“Somos trabalhadores humildes, somos pais de quatro filhos, dois já formados e dois que estudam Medicina. Isso é um grãozinho perto do tanto de bênçãos que recebemos” – concluiu.