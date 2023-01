Motociclista morre em acidente na BR 293, em Dom Pedrito

A ocorrência envolveu um caminhão e uma motocicleta. O condutor da motocicleta, um homem de 24 anos, morreu no local. Ele transitava no sentido Santana do Livramento X Dom Pedrito, e atingiu lateralmente o caminhão, que vinha no sentido contrário.

Devido aos trabalhos de perícia e atendimento do acidente, ocorreu congestionamento em ambos os sentidos, sendo a pista bloqueada totalmente e liberada somente por volta das 20h. O motorista do caminhão, um homem de 55 anos, não sofreu lesões. Ele fez o teste do bafômetro com resultado negativo para alcoolemia.

A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil de Dom Pedrito para sequência das diligências.

Imagem : Marcio Trojahn – Portal Qwerty