Na madrugada deste sábado, 10 de fevereiro, por volta das 4h, um motociclista sofreu um acidente na BR-290, na saída da cidade de Uruguaiana, próximo ao Lajes de Pedra.

Jonas Trindade, de 27 anos, que trabalhava como entregador, era casado e tinha dois filhos. Ele morreu no local, no KM 721, após perder o controle da moto CG 160 emplacada em Uruguaiana, e colidir com um poste.

A Polícia Rodoviária Federal permaneceu no local até a chegada da Perícia.

Por Rádio Lider FM

Com informações e foto: Jornal Cidade