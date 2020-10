Motociclista, sem CNH, colide na traseira de carro na Rua Dos Andradas

Compartilhar















Um homem, de 24 anos, que pilotava uma moto foi encaminhado pelo Samu à UPA. Ele apresentava escoriações e uma lesão na perna.

Segundo relato do condutor do Focus à reportagem, ele trafegava na Rua Dos Andradas e parou para que um outro motorista pudesse estacionar. Com a manobra realizada pelo condutor que estava à frente, o homem que dirigia o Focus disse que reduziu e parou. Neste momento, ouviu o estrondo.

O motociclista colidiu na traseira do Focus. Com o impacto, o homem foi arremessado no chão. No carro, não houve feridos. O motociclista não tem Carteira Nacional de Habilitação e a moto, com a documentação vencida, foi removida pelo guincho ao Depósito do Detran, segundo os policiais militares.

A Guarda Municipal esteve no local e a Brigada Militar atendeu a ocorrência. Os dois veículos tiveram avarias.