Motociclista sofre lesões, em acidente, na Avenida Assis Brasil

Compartilhe









9 Shares

No início da tarde desta quinta-feira(24), um acidente entre uma caminhonete e uma moto deixou um homem, de 37 anos, ferido. Ele foi socorrido pela ambulância dos Bombeiros e conduzido à UPA.

De acordo com a Brigada Militar, os dois veículos estavam no mesmo sentido, na Avenida Assis Brasil. No cruzamento com a rua Severino Ribeiro, o condutor da Fiat Strada foi fazer a conversão à esquerda, momento em que o motociclista, de 30 anos, também foi ultrapassar a caminhonete. Desta forma, ocorreu o abalroamento entre os veículos.

Jovem que saiu para uma viagem sem volta, retornou para o lar

A Fiat Strada ficou com danos consideráveis na dianteira e a moto Honda também sofreu avarias. A Brigada Militar atendeu a ocorrência.