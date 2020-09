Caminhão bate em carro que atinge muro de residência na Promorar

Compartilhe









Mais um acidente na tarde desta quinta-feira(24). Desta vez, foi na rua Albino Severo no bairro Promorar.

Conforme a Guarda Municipal, a motorista de um Fiat Uno relatou que subia a rua Albino Severo e foi ultrapassar um caminhão próximo ao cruzamento com a rua Silvano Maria Irizalva. A mulher disse aos guardas municipais que o motorista do caminhão não deu sinal que iria fazer a conversão à esquerda. Por esse motivo, ela teria sinalizado e quando estava realizando a ultrapassagem o condutor do caminhão fez a manobra para fazer a conversão à esquerda e colidiu no Uno.

A motorista, de 39 anos, perdeu o controle da direção, subiu na calçada e chocou-se no muro de uma residência.

A motorista estava acompanhada do filho. Ela queixava-se de desconforto no pé e dor no peito. O motorista do caminhão saiu do local, depois teria retornado e disse que o veículo não era dele. Na sequência, novamente, se ausentou antes da chegada dos guardas municipais.

A Guarda Municipal atendeu a ocorrência.