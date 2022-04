Motociclista tem frente cortada e sofre acidente na região Central

Share on Email

Na noite de quinta-feira Santa, a Brigada Militar realizou o registro de mais um acidente neste dia 14.

Conforme informações dos policiais, a mulher que dirigia um Fox, trafegava na Avenida Doutor Lauro Dorneles, sentido bairro/centro.

Logo após o semáforo que fica no cruzamento com a rua Barão do Cerro Largo, a motorista parou à direita e deu sinal indicando que iria fazer a conversão à esquerda para entrar na garagem de um prédio. A condutora relatou aos PMs, que não percebeu a aproximação da moto Dafra e, assim que iniciou a manobra, a moto que estava na preferencial e iria ultrapassar à esquerda, abalroou o Fox.

Com o impacto, o homem sofreu lesões e foi encaminhado à UPA, pelo Samu.

O acidente foi por volta das 22h e também resultou em danos materiais nos dois veículos. A Brigada Militar atendeu a ocorrência.