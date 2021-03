Motorista avança preferencial e bate em carro no Centro

Compartilhe















Acidente envolvendo dois veículos na rua Castro Alves resultou em danos materiais, no Centro, em Alegrete.

Conforme informações da Guarda Municipal, o homem que dirigia o Gol trafegava na Luiz de Freitas e não teria parado na preferencial. Ele informou que não visualizou a placa de Pare e, ao avançar a via ocasionou o acidente. O condutor do Escort estava na preferencial e não houve tempo de evitar o acidente.

Segundo os guardas municipais, ambos veículos tiveram avarias . O condutor do Gol, com placas de Jaguari, tem 48 anos e o proprietário do Escort 65. Não houve feridos. O acidente foi por volta das 10h30min, desta terça-feira(23).

Fotos: Rodrigo Modesto