Motorista bate em carro estacionado e foge

No início da manhã desta segunda-feira(21), uma guarnição da Brigada Militar foi acionada na Avenida Rondon, bairro Coxilha.

De acordo com o proprietário de um Gol, o carro estava estacionado quando o outro veículo colidiu na traseira e fugiu. Ele ouviu apenas o estrondo e, até o momento, não identificou o autor da colisão. O Gol ficou com danos materiais consideráveis na traseira. A Brigada Militar atendeu a ocorrência por volta das 7h50min, de hoje.A Guarda municipal também esteve no local.

