Motorista colide contra parede de loja, atinge Uno e para em cima da calçada no Centro

De acordo com o relato dos policiais militares que atenderam à ocorrência, o acidente foi por volta das 16h15, quando o motorista do Fiesta, um homem de 38 anos, trafegava pela rua General Sampaio.

Segundo a condutora da Duster, ao chegar no cruzamento com a rua Venâncio Aires, ela avançou ao perceber que o sinal estava verde. No entanto, ao notar que o motorista do Fiesta seguia em sua direção, ela parou. Já o homem que dirigia o Fiesta falou que, ao perceber a Duster, tentou desviar, subindo na calçada e colidindo contra a parede de uma loja. Em seguida, o carro também atingiu a lateral de um Fiat Uno que estava estacionado nas proximidades.

Não foram registrados feridos no acidente. Uma ambulância dos Bombeiros foi acionada e prestou atendimento no local ao condutor do Fiesta, que, após avaliação, não necessitou ser encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Ambos os condutores teriam destacado que o sinal estava aberto. A Brigada Militar foi a primeira a chegar, entretanto, por não ter feridos a Guarda Municipal foi chamada.