Traficante é preso pela BM com mais de 4 mil reais, droga, arma e munições

Segundo informações obtidas pelo PAT, um homem de 45 anos, já indiciado por tráfico de drogas em 2015, foi flagrado entregando uma porção de maconha a um usuário.

Os policiais, agindo de maneira imediata, abordaram o indivíduo, constatando que ele portava a quantia de mil reais em uma carteira. Ao proceder com a busca na residência do acusado, autorizada por ele, foram localizados R$3.378,70 em dinheiro, um revólver calibre 32 municiado com três munições do mesmo calibre e mais três de calibre .765. Além disso, uma balança de precisão e uma porção significativa de maconha foram apreendidas. Destaca-se que a arma apresentava a numeração raspada.

Diante dos fatos, o homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. O usuário, que adquiriu uma porção de maconha por R$15, também foi levado à DP para depoimento e registro. Posteriormente, o indivíduo será encaminhado ao Presídio Estadual de Alegrete. A ação policial visa coibir atividades ilícitas e garantir a segurança da comunidade local.