Motorista de 62 anos morre ao perder o controle do veículo e capotar na VRS-818, em Jacuizinho

Um homem morreu em um acidente de carro, no início da tarde deste domingo (12), na VRS-818, em Jacuizinho, na Região Central do Rio Grande do Sul. O fato aconteceu no km 18, por volta das 13h.

O veículo com placas de Caxias do Sul, na Serra, trafegava no sentido Campos Borges – Jacuizinho.

Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) de Tapera, ao fazer uma curva, o motorista, de 62 anos, perdeu o controle do veículo, saiu da pista e capotou.

O condutor morreu no local. Outros três ocupantes do carro foram encaminhados para o posto de saúde de Campos Borges, e passam bem, de acordo com o CRBM.

As causas do acidente ainda não foram divulgadas. Uma equipe do Instituto Geral de Perícias (IGP) está no local.