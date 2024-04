Regata Ecológica transferida para domingo por questões de segurança

A decisão de adiamento foi tomada durante uma reunião realizada nesta manhã, envolvendo o tenente-coronel Dalcin, Comandante da 12ª BE Comb Blind, representantes da Prefeitura Municipal, Prefeito Márcio Amaral e das equipes participantes. A medida foi tomada em razão da segurança de todos os envolvidos, devido à chuva que começou a cair e à previsão de volumes mais intensos ao longo da manhã.

Obra de proteção da ponte Borges de Medeiros está com ordem de serviço liberada

“É importante garantir a segurança de todos os participantes”, destacou o Tenente-Coronel Dalcin.

A Regata Ecológica é uma iniciativa promovida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente em parceria com o Exército. Durante o evento, as equipes irão descer o rio Ibirapuitã de barco, partindo do Porto dos Aguateiros, com o objetivo de recolher todo tipo de lixo encontrado às margens do rio.

A concentração das equipes, neste domingo, está marcada para as 9h no Porto dos Aguateiros, e às 9h30, os barcos partirão para a atividade de recolhimento de resíduos, seguindo até os fundos do 12º BE.