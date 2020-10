Motorista, de Kombi, colide em moto e vai parar em pátio de residência

Compartilhe















O motociclista foi socorrido pelo Samu e encaminhado à UPA. Ele queixava-se de dores em uma das pernas, segundo a sogra que estava no local. Ela reside perto do endereço onde ocorreu o acidente.

Ainda, de acordo com o motorista da Kombi, os dois veículos estavam no mesmo sentido na Avenida Alexandre Lisboa, centro/bairro. Próximo ao cruzamento com a entrada do bairro Tancredo Neves, ao ultrapassar a moto, o condutor da Kombi colidiu na traseira da Honda.

Com o impacto, a moto foi parar em cima do canteiro. Já o motorista da Kombi relatou que perdeu o controle da direção, subiu a calçada e foi parar, com parte do veículo, dentro do pátio de uma residência. Ele não se feriu.

Os dois veículos tiveram avarias, assim como, a tela que estava como cercado de um galinheiro. Porém, no momento do acidente, não havia galinhas no local, conforme a proprietária da casa.

A Brigada Militar atendeu a ocorrência. O acidente ocorreu por volta das 17h30min, desta sexta-feira(9), em Alegrete.