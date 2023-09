Motorista morre após bater em viatura da BM em Soledade

Share on Email

Uma mulher morreu e duas pessoas ficaram feridas em um acidente na noite desta sexta-feira (29), na BR-386, em Soledade, no Norte do Rio Grande do Sul. A colisão envolveu três veículos, entre eles uma viatura da Brigada Militar (BM).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a motorista de um dos carros invadiu a pista contrária e bateu de frente na viatura. Ela morreu no local, e outros dois passageiros ficaram feridos.

Uma caminhonete que vinha atrás também se envolveu no acidente. Os ocupantes da caminhonete e da viatura não se feriram.

Por Francieli Alonso, g1 RS e RBS TV