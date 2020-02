Motorista, sem CNH, destrói muro de casa e recusa fazer teste do etilômetro em Alegrete

O acidente foi por volta das 5h20min desta quarta-feira(26).

O motorista de 20 anos, não possui Carteira Nacional de Habilitação e se recusou a fazer o teste do etilômetro. O militar do Exército conduzia um Tempra na Avenida Eurípedes Brasil, sentido centro/bairro, perdeu o controle da direção e bateu no muro de uma residência que ficou destruído, assim como uma churrasqueira. Por muito pouco não atingiu a parede da casa ao lado. Um outro jovem estava na carona.

Ele apresentava sinais de embriaguez, recusou fazer o teste do etilômetro e foi autuado pela recusa e por não ser habilitado. A moradora da casa disse, aos policiais, que acordou com o estrondo. A Brigada Militar atendeu a ocorrência. Não houve feridos. O Tempra ficou com avarias consideráveis.